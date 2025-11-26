Дальневосточный банк представил новую услугу: страховка доходов по вкладам при досрочном расторжении

«Представьте, что в силу непредвиденных обстоятельств вам вдруг срочно понадобились деньги, которые лежат у вас на вкладе, срок которого еще не истек. С полисом «Защита дохода» вы можете закрыть вклад досрочно и получить компенсацию неполученных процентов», – говорится в сообщении Дальневосточного банка.

Страховая защита по полису распространяется на все срочные вклады в любых банках. Количество вкладов также, как и страховых случаев в период его действия не ограничено. Срок страхования процентов по вкладу составляет 367 дней с момента оформления полиса. Стоимость полиса — от 2 500 рублей. Максимальная сумма страховой выплаты (неполученных процентов при досрочном закрытии вклада) — 1 миллион рублей.

Оформить страховой полис «Защита дохода» можно во всех офисах Дальневосточного банка. Подробности — на сайте и по телефону Горячей линии для физических лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).