ИНК организовала 50 точек подкормки диких животных в Усть-Кутском районе

Иркутская нефтяная компания (ИНК) продолжает проект по подкормке диких животных в Усть-Кутском районе. Это часть ежегодной программы по сохранению биоразнообразия.

Для поддержки диких животных в естественной среде обитания в 2025 году компания организовала 50 точек подкормки: оборудовано 10 кормушек, обустроено 20 солонцов и 20 галечников. Для обеспечения кормовой базы заготовлено 6 тонн сена и 500 березовых веников. Доставка соли и кормов к местам выкладки осуществляется регулярно в соответствии с потребностями животных.

Установленные фотоловушки зафиксировали на точках подкормки изюбрей, медведей, лосей и ястреба-тетеревятника, что подтверждает эффективность реализуемых мероприятий.

Проект осуществляется в соответствии с компенсационными мероприятиями Иркутского завода полимеров. Экологическая служба предприятия с начала строительства завода на постоянной основе проводит мониторинг качества речной воды, атмосферного воздуха, почвы, уровня шума, электромагнитного излучения и состояния растительности проводят в рамках производственного экологического контроля (мониторинга).

Напомним, в 2025 году ИНК разработала комплексную программу сохранения биоразнообразия, которая обеспечивает системность и повышает эффективность мер по защите природных экосистем. Для мониторинга биоразнообразия на производственных участках компания использует корпоративную геоинформационную систему (КГИС).

Реализуя принципы экологической ответственности и устойчивого развития (ESG), компания осуществляет широкий спектр природоохранных инициатив. Среди них – регулярные субботники, зарыбление реки Лены, Братского и Вилюйского водохранилищ, проект по реакклиматизации лесного бизона в Центральной Якутии, запущенный в 2024 году. За последние пять лет в целях восстановления лесных экосистем ИНК высадила порядка 9 млн сеянцев сосны в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия).