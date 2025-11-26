Всего 8% россиян могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за два года

Россиянину с медианной зарплатой, который планирует купить квартиру в новостройке, потребуется 6,2 года, чтобы накопить 20% первоначального взноса для ипотеки на квартиру площадью 65 м2. В 2019 году этот срок составлял 2,3 года. Такие данные привёл заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов на конференции Domclick Digital Forum в своем докладе, основанном на исследовании СберИндекса.

При этом показатели существенно отличаются от региона к региону, отметил Тарас Скворцов. В топ-10 регионов с минимальным сроком накопления на первоначальный взнос вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (2,9 года), Республика Саха (Якутия) и Ханты-Мансийский автономный округ (по 3,5 года), Псковская область (3,6 года), Республика Коми, Оренбургская и Архангельская области (по 3,8 года), Республика Карелия и Новгородская область (по 4 года), Калужская область (4,1 года).

Дольше всего на первоначальный взнос понадобится копить в:

Республике Алтай (11,8 года),

Москве (7,8 года),

Астраханской области (7,7 года),

Республике Татарстан (7,4 года),

Республике Дагестан (7,3 года),

Нижегородской области (7 лет),

Краснодарском крае (6,9 года),

Санкт-Петербурге (6,8 года),

Республике Адыгея (6,7 года),

Омской области (6,7 года).

С учетом подорожания жилья лишь 8,3% работающих россиян могут накопить нужную сумму за разумный период в два года. Таких граждан больше всего в Оренбургской области (19,2%), Ханты-Мансийском автономном округе (18,4%) и Республике Коми (16,7%). Меньше всего – в Москве и Ленинградской области (по 6,9%) и Краснодарском крае (6,6%).

«Всего за пять лет средний срок накопления на первоначальный взнос в России увеличился в 2,7 раза. Очевиден и огромный региональный разброс этого показателя – от 2,9 года в ЯНАО до 11,8 года в Республике Алтай. В итоге только 8,3% работающих россиян сегодня могут накопить нужную сумму на первоначальный за два года. Снижение доступности недвижимости – один из вызовов, с которым сейчас сталкивается отрасль. На это застройщики и государство должны ответить конкретными действиями, которые будут релевантны ситуации в каждом конкретном регионе», – Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка.