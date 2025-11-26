Новости

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
ФАС включилась в спор банков и маркетплейсов
Алексеев, DNS: Дискуссии вокруг скидок маркетплейсов – это «манипуляция»
Глава Wildberries обратилась к властям с открытым письмом, обвинив банки в массовой атаке
Все материалы сюжета

Всего 8% россиян могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за два года

Россиянину с медианной зарплатой, который планирует купить квартиру в новостройке, потребуется 6,2 года, чтобы накопить 20% первоначального взноса для ипотеки на квартиру площадью 65 м2. В 2019 году этот срок составлял 2,3 года. Такие данные привёл заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов на конференции Domclick Digital Forum в своем докладе, основанном на исследовании СберИндекса.

При этом показатели существенно отличаются от региона к региону, отметил Тарас Скворцов. В топ-10 регионов с минимальным сроком накопления на первоначальный взнос вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (2,9 года), Республика Саха (Якутия) и Ханты-Мансийский автономный округ (по 3,5 года), Псковская область (3,6 года), Республика Коми, Оренбургская и Архангельская области (по 3,8 года), Республика Карелия и Новгородская область (по 4 года), Калужская область (4,1 года).

Дольше всего на первоначальный взнос понадобится копить в:

  • Республике Алтай (11,8 года),
  • Москве (7,8 года),
  • Астраханской области (7,7 года),
  • Республике Татарстан (7,4 года),
  • Республике Дагестан (7,3 года),
  • Нижегородской области (7 лет),
  • Краснодарском крае (6,9 года),
  • Санкт-Петербурге (6,8 года),
  • Республике Адыгея (6,7 года),
  • Омской области (6,7 года).

С учетом подорожания жилья лишь 8,3% работающих россиян могут накопить нужную сумму за разумный период в два года. Таких граждан больше всего в Оренбургской области (19,2%), Ханты-Мансийском автономном округе (18,4%) и Республике Коми (16,7%). Меньше всего – в Москве и Ленинградской области (по 6,9%) и Краснодарском крае (6,6%).

«Всего за пять лет средний срок накопления на первоначальный взнос в России увеличился в 2,7 раза. Очевиден и огромный региональный разброс этого показателя – от 2,9 года в ЯНАО до 11,8 года в Республике Алтай. В итоге только 8,3% работающих россиян сегодня могут накопить нужную сумму на первоначальный за два года. Снижение доступности недвижимости – один из вызовов, с которым сейчас сталкивается отрасль. На это застройщики и государство должны ответить конкретными действиями, которые будут релевантны ситуации в каждом конкретном регионе», – Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес