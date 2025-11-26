Названы необходимые шаги для трансформации строительной отрасли России

Развитие жилищного строительства в России должно идти дифференцированно в зависимости от потребностей жителей конкретных регионов. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов рассказал на конференции Domclick Digital Forum. В докладе на основе данных СберИндекса топ-менеджер Сбера обозначил необходимые меры для глубокой трансформации строительной отрасли страны, отметив, что универсальные подходы уже не работают.

«Покупателей сегодня интересуют не квадратные метры сами по себе, а качество жизни. Поэтому жильё должно располагаться в хорошей локации, быть современным, иметь развитую социальную и транспортную инфраструктуру. Однако снижение доступности жилья привело к тому, что улучшение жилищных условий теперь редко означает увеличение площади. Такой запрос требует ответа как от застройщиков, так и от государства. Перед отраслью стоят сложные вызовы. В ряде регионов объёмы строительства уже серьёзно сократились. Квартиры подорожали, а застройщики нацелены на удержание маржи. Чтобы преодолеть эти тенденции, нужно заняться переосмыслением стратегии дальнейшего развития отрасли. Выполнение количественных ключевых показателей эффективности – 33 м2 и 38 м2 на человека к 2030 и 2036 году соответственно, а также строительства 120 млн м2 жилья ежегодно к 2030 году – необходимо сочетать с достижением качественных целей. Без этого невозможно устойчивое развитие строительной отрасли», – Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Критически важно утвердить дифференцированные цели развития жилищного строительства для разных групп регионов, учитывая их существенные различия, подчеркнул Тарас Скворцов. Так, высокая потребность в новом строительстве, в том числе для аренды, сохраняется лишь в 9 российских регионах. Среди них Москва, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Крым и Калининградская область. Драйверы спроса в них сильно различаются: от курортной недвижимости до трудовой миграции и потребности крупных компаний в привлечении сотрудников.

Ещё для 11 субъектов, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую, Московскую области и Краснодарский край, характерна умеренная потребность в строительстве. Для 25 регионов может быть достаточно только точечного строительства и реновации существующего фонда. А в 26 субъектах, где население сокращается, а формальная обеспеченность метрами высокая, но фонд старый, основной фокус нужно направить на реновацию. В некоторых из них, например, в Архангельской, Иркутской и Амурской областях, где расположены крупные предприятия, требуется ещё и строительство арендного жилья для работников.

Для субъектов РФ с высокой долей сельского населения –– Южный федеральный округ, Алтай, Тыва, Бурятия –– предпочтительнее развитие индивидуального жилищного строительства, а не возведение многоквартирных домов. Государству следует содействовать формированию целевой инфраструктуры и повышению качества загородной жизни.

Потребность в строительстве МКД

В условиях снижения доступности жилья программы государственной поддержки необходимо сделать более социально ориентированными, считает Тарас Скворцов. Они должны работать на улучшение доступности жилья для менее обеспеченных слоёв населения, отдельных профессиональных групп (врачи, учителя и учёные) и многодетных семей.

Зачастую государству эффективнее сконцентрироваться не на прямой поддержке застройщиков или покупателей, а на модернизации коммунального хозяйства, создании современной социальной и транспортной инфраструктуры, формировании комфортной городской среды. Для многих субъектов РФ принципиальное значение имеет поддержка федерального центра и эффективное взаимодействие с крупным бизнесом, добавил Тарас Скворцов.