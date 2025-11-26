Пять новых объектов водоснабжения появится в Иркутской области

Масштабные мероприятия по обеспечению жителей качественной питьевой водой ведутся в Иркутской области. Организованы строительство и капитальные ремонты пяти объектов.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Работы проводят в селах Пивовариха и Оек Иркутского района, поселке Усть-Ордынском и городе Саянске. Новые и модернизированные объекты коммунальной инфраструктуры повысят качество предоставляемых слуг, позволят увеличить число населенных пунктов, оснащенных централизованными системами водоснабжения, что придаст импульс развитию территорий», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

В частности, в селе Пивовариха завершается строительство магистрального водопровода. Сейчас идет обустройство камер, мокрых колодцев, пожарных гидрантов и перемычки новой трубы с действующим водопроводом. Параллельно восстанавливают дорожное покрытие на улице Озерной. Сдать объект планируется до конца 2025 года.

В селе Оек строится система водоснабжения. Будет введена в эксплуатацию новая резервная скважина, подключена система подготовки воды до питьевого качества, проложены водопроводные сети до потребителей. Завершение намечено на 2026 год.

В поселке Усть-Ордынском провели капремонт магистрального водопровода до поселка. Старые изношенные трубы заменены на новые с расчетным сроком службы 50 лет. Сейчас продолжается поэтапное строительство нового водовода, который появится до конца 2027 года.

В Саянске продолжается капитальный ремонт магистрального водовода. Работы рассчитаны на 2025-2026 годы, идут по графику. Уже есть первый результат: закончен ремонт на первом и втором участках, что позволило сократить количество аварийных отключений.

В 2025 году на строительство и капитальный ремонт указанных объектов водоснабжения направлено 754,5 млн рублей, в том числе 477,4 млн рублей – средства федерального бюджета.