Улицу Пискунова в Иркутске хотят сделать двухуровневой и шестиполосной

Депутатские слушания прошли в Иркутске. В их рамках обсудили масштабное обновление улицы Пискунова, где наблюдаются проблемы с движением транспорта: дорога узкая, имеются хаотичные перекрестки и вынуждающие выезжать на полосу встречного движения трамвайные пути. Работы хотят провести в два этапа.

В рамках первого запланирован ремонт участка от Ширямова до Депутатской. В настоящее время проводится проектирование. Окончание этих работ с получением заключения государственной экспертизы запланировано на конец 2026 года. После этого планируется подавать заявку на участие в программах с финансированием из бюджетов разного уровня.

Планируется расширить проезжую часть и сделать ее шестиполосной, одна из полос будет выделена для общественного транспорта. Предполагаются обустройство кольцевого пересечения, подземного перехода, ливневой канализации, тротуара шириной в три метра, велосипедных дорожек, освещения, установка светофоров и высадка живой изгороди для подавления шума.

Кроме того, может быть запущен малошумный трамвай в сторону аэропорта с разворотом на кольце. Предусмотрены остановки с посадочными площадками как для электрического транспорта, так и для автобусов.

Также планируется обновить и второй участок – от Партизанской до Депутатской, его хотят сделать двухуровневым, однако средств на его проектирование в бюджете города в настоящий момент нет, пояснили в пресс-службе Думы Иркутска. Потому предложено провести корректировку бюджета с целью найти и выделить необходимую сумму.