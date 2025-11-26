Администрация Иркутска проиграла суд по школьному питанию

Мэрия Иркутска проиграла суд по школьному питанию при попытке оспорить решение управления ФАС о нарушениях при проведении закупок – они проводились в летний период.

В преддверии учебного года власти искали компанию, которая будет обеспечивать школьников питанием. На конкурс вышел не только иркутский Комбинат питания, но и красноярская компания «Краспит».

Победителем по всем закупкам был признан местный комбинат, в результате чего второй участник конкурсных процедур пожаловался в УФАС на нарушения. Жалобу признали обоснованной, и «Краспиту» досталась часть контрактов. Из-за проволочек с оформлением документов приступить к работе вовремя не удалось, что повлекло проблемы, в том числе расторжение контрактов.

На фоне этого мэрия пыталась через суд оспорить принятое ранее решение УФАС, однако сделать это не вышло.

«Конкурсная комиссия необоснованно отклонила договоры, представленные заявителем в подтверждение опыта. Ведомство признало это нарушением. Суд поддержал выводы антимонопольного органа», – сообщили в иркутском управлении ФАС.