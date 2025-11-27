Греф назвал оптимальный курс рубля

Глава Сбербанка Герман Греф озвучил оптимальный курс рубля, который удовлетворял бы потребности как экспортеров, так и импортеров. По мнению Грефа, нормальный курс доллара относительно рубля должен находиться в диапазоне от 98 до 105 рублей. Такой уровень позволил бы создать баланс интересов всех участников внешнеэкономической деятельности, передаёт РБК.

Однако на сегодняшний день курс доллара составляет около 79 рублей, что, по словам Грефа, является чрезмерно высоким. Оптимальное значение поможет установить естественный барьер на границе, способствуя стабилизации ситуации на российском рынке.

Обеспокоенность ситуацией с крепким рублём высказал президент РСПП Александр Шохин, отметив, что излишне крепкая валюта ведет к значительным финансовым потерям для бизнеса. Согласно его данным, прибыль от продажи продукции за рубеж сократилась на 20%. Эти потери существенно влияют на выполнение планов развития отечественных производителей.

Президент РСПП уточнил, что доход от реализации продукции на зарубежных рынках значительно ниже ожидаемого. Такое положение ставит под угрозу достижение целей, установленных в начале года. При этом представители деловой сферы ожидают продолжения укрепления рубля в условиях позитивного сценария урегулирования кризиса на востоке Украины.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что успешное разрешение конфликта на территории Украины станет значительным стимулом укрепления российского рубля. Она пояснила, что подобная ситуация окажет сильное положительное влияние на экономику страны, создавая условия для ускоренного снижения ключевой ставки, что позволит стабилизировать национальную валюту.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин солидарен с главой ЦБ, утверждая, что завершение текущей спецоперации обеспечит дополнительную поддержку внутренней экономике, стимулируя рост потребительского спроса без риска инфляции.

С точки зрения старшего управляющего директора Сбербанка Натальи Загвоздиной, успех переговоров по урегулированию кризиса способен привести к укреплению рубля вплоть до значений 40-50 рублей за американский доллар.