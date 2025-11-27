Бизнес-омбудсмен Иркутской области: миграция предпринимателей в другие регионы растет

Состоялась 30-я сессия Законодательного собрания Иркутской области. В ее рамках выступил исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Лабыгин. Он отметил тенденцию роста миграции бизнесменов из Приангарья в другие регионы.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области

«В 2024 отмечался рост миграции хозяйствующих субъектов в другие регионы: в 2024 году перерегистрировался 931 субъект (для сравнения в 2023-м – 834 – прим. ред.). Большинство из них – в Республику Бурятия. Это может быть обусловлено более льготными налоговыми условиями», – подчеркнул Андрей Лабыгин.

Также спикер обратил внимание на сокращение числа юридических лиц, что происходит ежегодно: за 2024 год – на 590 , за 2025 год – на 649. Число ИП при этом растет – за последний год их стало больше на 3,44%. Это связано с тем, что крупные компании дробят бизнес и переходят в формат ИП для оптимизации налогообложения.