Почему Герман Греф называет систему скидок на маркетплейсах «торговым рабством»?

Система скидок на онлайн-площадках, доступная лишь покупателям с картой конкретного банка, названа Германом Грефом формой «торгового рабства». Глава Сбербанка выразил обеспокоенность этими условиями на форуме Domclick Digital Forum, отметив очевидную несправедливость сложившейся практики, передаёт РБК.

По его словам, покупатели вынуждены приобретать карты определенного банка, чтобы воспользоваться скидкой, что создает неравенство и противоречит рыночным принципам конкуренции.

Ранее Греф заявлял, что российские маркетплейсы «работают в убыток и за счет государства», а из-за скидок на товары было недоплачено 1,5 трлн руб. налогов в этом году. «То есть вот скидки все, которые они дают, это вообще за наш с вами счет», — подчеркивал он.

В некоторых странах маркетплейсам и подобного рода платформам запрещено иметь свои финансовые организации, ЦБ предлагал его для обсуждения с правительством, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом она предупредила, что это «радикальный путь».

Представители банков («Сбер», ВТБ, Т-банк, Альфа-банк, Совкомбанк) обратились к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с инициативой ограничить маркетплейсам инвестиции в снижение стоимости товаров. Исключением предлагается сделать собственные продукты площадок и продукцию социальной значимости.

Противостояние банков и маркетплейсов продолжается. Ранее основатель Wildberries Татьяна Ким обратилась с открытым письмом к Центральному банку, правительству России и Федеральному собранию. В нем предприниматель обвинила банки в массовой публичной атаке на маркетплейсы.

Директор по взаимодействию с государственными органами объединённой компании Wildberries & Russ Евгений Этин указал на готовность маркетплейсов вести переговоры с банками без внешнего давления со стороны властей. Он обратил внимание на необходимость комплексного подхода к урегулированию вопроса, включающего не только маркетплейсы, но и банковские структуры. Позднее компания официально заявила, что ограничение скидок на товарные категории, зависимое от выбора способа оплаты, выглядит абсурдным.



В свою очередь, представители маркетплейсов призывают решать проблему путем переговоров, отвергая необходимость вмешательства государства. Однако дискуссии продолжаются, и пока окончательное решение не принято.