Омбудсмен в Приангарье назвал «опасным» введение допограничений на продажу алкоголя

30-я сессия регионального Законодательного собрания состоялась в Иркутске. Доклад на ней представил исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приангарье Андрей Лабыгин, выступив против введения дополнительных ограничений на продажу алкоголя, которые в настоящее время активно обсуждаются.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области

«В Иркутской области сейчас действует, на мой взгляд, исчерпывающий и сбалансированный комплекс ограничений, позволяющих эффективно бороться с потреблением алкогольной продукции населением», – заявил Андрей Лабыгин.

В подтверждение своих слов бизнес-омбудсмен привел конкретные цифры: в октябре в Приангарье потребление алкоголя оказалось равно 7,7 литра – этот показатель соответствует общенероссийскому. В январе значение было существенно выше и составляло 10,9 литра.

Неэффективность введения исключительно запретительных мер наглядно, по словам Лабыгина, демонстрирует Вологодская область: здесь введены жесткие ограничения по времени продажи спиртного. При этом его потребление увеличивается, оставаясь одним из самых высоких в России: 9,7 литра на душу населения.

«Все это свидетельствует о том, что действующие ограничения работают, и дополнительные запреты не только избыточны, но и опасны», – резюмировал Андрей Лабыгин.

Напомним, в Иркутске сейчас рассматривают предложение ввести постоянное ограничение по минимальному расстоянию от детских садов, школ и учреждений допобразования до точек продажи алкоголя и табака в 100 метров. Бизнес-сообщество выступает против данной инициативы.