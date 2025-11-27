Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 ноября: 10 426,9502 руб/1 г золота и 129,3900/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 426,9502 руб.

1 грамм серебра - 129,3900 руб.

1 грамм платины - 3 926,7400 руб.

1 грамм палладия - 3 535,0701 руб.

Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 63,9803 р. (0,62%) .

Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3500 р. (1,85%) .

Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,2700 р. (0,57%) .