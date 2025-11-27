В Госдуму внесут законопроект о запрете приготовления еды в магазинах

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект, запрещающий приготовление и фасовку кулинарной продукции в магазинах. Документ также предусматривает ограничение торговой наценки в 15% и устанавливает новые правила расчетов с поставщиками из числа малого и среднего бизнеса. Об этом пишет РИА Новости.

«Законопроект предусматривает запрет на приготовление готовой еды (кулинарной продукции) в торговых объектах. Кроме того, законопроект устанавливает запрет на реализацию продовольственных товаров с оставшимся сроком годности менее двадцати четырех часов», – сообщается в пояснительной записке к проекту.

Инициатива также предполагает обеспечение доли продукции региональных производителей на полках магазинов не менее 25%. Для субъектов МСП предусматриваются сокращенные сроки расчетов – не более 25 дней со дня отгрузки товара.

Законопроект также ограничивает продажу продукции сетей под собственными брендами, что, по мнению авторов, осуществляется в ущерб развитию малого и среднего предпринимательства. Меры направлены на поддержку местных производителей и укрепление их позиций на рынке.

Тренд на готовую еду пришел из Москвы в Иркутск с некоторым опозданием. При этом, торговые сети столкнулись с нехваткой производителей готовой еды. Именно поэтому «Слата» приняла решение развивать собственное производство. Об этом коммерческий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ирина Береснева рассказала Газете Дело летом прошлого года.