Инфляция в России ускорилась до 0,14% за неделю с 18 по 24 ноября

Недельная инфляция в России с 18 по 24 ноября 2025 года ускорилась до 0,14% после 0,11% в предыдущий семидневный период. Наибольший рост цен отмечен на продовольственные товары, где показатель составил 0,16%, особенно заметно подорожала плодоовощная продукция. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,08%, при этом отмечается дальнейшее удешевление строительных материалов. Бензин подешевел на 0,26%, тогда как дизельное топливо подорожало на 0,52%, а медикаменты прибавили 0,1%.

В сегменте услуг рост цен составил 0,16% за неделю, при этом бытовые услуги подорожали на 0,4%, а стоматологические – на 0,1%. Одновременно снизились цены на сахар, макароны, крупы, свинину, мясо птицы, баранину, сыр и яйца.

На мировых продовольственных рынках за неделю зафиксировано снижение цен на 2,4%, подешевели пшеница, кукуруза и соевые бобы. По итогам ноября мировые продовольственные товары снизились в цене на 1,7% в годовом выражении.

Напомним, что в Иркутской области в октябре 2025 года зафиксирован рост цен на непродовольственные товары на 1,1%. Наиболее значительное подорожание коснулось бензина и дизельного топлива, что связано со снижением объемов производства в стране из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.