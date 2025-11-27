Немкин: Блокировка WhatsApp* – лишь вопрос времени

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин считает вопросом времени блокировку мессенджера WhatsApp*, который, по его словам, игнорирует законы РФ и угрожает ее безопасности.

«Давайте честно: когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка – лишь вопрос времени», – пишет Антон Немкин в своем Telegram-канале.

Ранее был зафиксирован масштабный сбой работы мессенджера по всей России. Сервис «Сбой РФ» зафиксировал уже почти полторы тысячи жалоб.

Напомним, что в октябре Роскомнадзор принял решение ограничить работу популярных зарубежных мессенджеров Telegram и WhatsApp*, подчеркнув необходимость защиты граждан от преступников. Такое объявление последовало после обращения ряда региональных жителей и правоохранительных структур. После введения ограничений, операторы фиксируют значительный рост традиционного голосового трафика. Согласно отчетам мобильных операторов, количество голосовых звонков увеличилось примерно на треть.

* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.