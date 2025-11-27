Матвиенко заявила о резком росте числа «ложных» самозанятых в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о значительном увеличении числа «ложных» самозанятых в России. Об этом пишет газета «Известия».

Выступая на пленарном заседании верхней палаты парламента, она выразила обеспокоенность распространением схем, при которых работодатели переводят сотрудников в статус самозанятых для ухода от налоговых обязательств.

«В принципе, это нарушение законодательства. И у нас количество вот таких «ложных» самозанятых резко выросло. Это, конечно, абсолютно порочная практика, и мы обращались к правительству, правительство этим занимается», – заявила Валентина Матвиенко. Она привела пример, когда в супермаркетах продавцы и кассиры с прямыми трудовыми отношениями с собственниками становятся самозанятыми.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что подобные действия снижают уровень социальной защищенности сотрудников и прямо нарушают действующее законодательство. Она отметила, что эта проблема требует немедленного вмешательства и «наведения порядка».

Матвиенко поручила профильным комитетам верхней палаты парламента «плотно заняться» данной темой. Правительство России уже работает над решением, поскольку подобные схемы наносят ущерб как правам работников, так и бюджетной системе.

Напомним, что с 2026 года самозанятые граждане России получат возможность самостоятельно страховаться, приобретая право на получение выплат по болезни. Согласно новым правилам, россияне, работающие официально как самозанятые, смогут добровольно оплачивать социальные взносы, чтобы впоследствии воспользоваться правом на пособие по временной нетрудоспособности.