Новости

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Почему Герман Греф называет систему скидок на маркетплейсах «торговым рабством»?
ФАС включилась в спор банков и маркетплейсов
Алексеев, DNS: Дискуссии вокруг скидок маркетплейсов – это «манипуляция»
Все материалы сюжета

США согласны на гарантии безопасности Украине только после заключения сделки

Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине, но только после заключения мирного соглашения. Об этом пишет РБК со ссылкой на зарубежное издание Politico.

Читайте также:

Захарова объяснила шумиху вокруг сокращенного плана США
26 ноября 2025
Американский план по Украине сократили до 22 пунктов
26 ноября 2025

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров с европейскими партнерами пояснил, что Вашингтон хочет сначала заключить мирное соглашение, а затем обсуждать долгосрочные гарантии безопасности для Киева. По информации издания, такое условие подчеркивает важность предложенного США мирного плана.

Первоначальный американский план из 28 пунктов действительно содержал положение о гарантиях безопасности, однако после переговоров в Женеве документ был сокращен до 22 пунктов. Официально текст соглашения нигде не публиковался, что оставляет пространство для различных интерпретаций его содержания.

Несмотря на заявления о прогрессе в переговорном процессе, между сторонами сохраняются серьезные разногласия по ключевым вопросам, включая статус территорий Донбасса и ограничения численности Вооруженных сил Украины. Эти вопросы требуют дополнительных консультаций и уточнений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (793)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес