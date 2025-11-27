США согласны на гарантии безопасности Украине только после заключения сделки

Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине, но только после заключения мирного соглашения. Об этом пишет РБК со ссылкой на зарубежное издание Politico.

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров с европейскими партнерами пояснил, что Вашингтон хочет сначала заключить мирное соглашение, а затем обсуждать долгосрочные гарантии безопасности для Киева. По информации издания, такое условие подчеркивает важность предложенного США мирного плана.

Первоначальный американский план из 28 пунктов действительно содержал положение о гарантиях безопасности, однако после переговоров в Женеве документ был сокращен до 22 пунктов. Официально текст соглашения нигде не публиковался, что оставляет пространство для различных интерпретаций его содержания.

Несмотря на заявления о прогрессе в переговорном процессе, между сторонами сохраняются серьезные разногласия по ключевым вопросам, включая статус территорий Донбасса и ограничения численности Вооруженных сил Украины. Эти вопросы требуют дополнительных консультаций и уточнений.