Тарифы на ЖКУ в одном из регионов России повысят сразу до 12%: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Греф назвал «торговым рабством» скидки маркетплейсов только по картам их банков, российский рынок вторсырья может «упасть» на 40%, тарифы на ЖКУ в одном из регионов РФ повысят сразу до 12%, а в Иркутске произошел крупный пожар на производстве. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

«Торговое рабство»

Глава Сбербанка Герман Греф призвал уравнять условия конкуренции между банками на маркетплейсах, назвав скидки маркетплейсов только по их картам «торговым рабством». «Мы как раз совершенно не против скидок. Мы против скидок в одни ворота. Вы не клиент, скажем так, какого-то из их банков, и вы не можете получить скидку, пока вы не станете их клиентом. <…> Вот это торговое рабство. Хочешь купить? Хочешь получить скидку? Значит, ты обязан открыть в таком-то банке карту. Это очевидные абсолютно неравные условия конкуренции, не рыночные условия, это должно быть отменено», – заявил Греф.

Кризис рынка вторсырья

Аналитики прогнозируют падение рынка вторсырья в России: уже по итогам 2025 года он сократится на 30–40%, что связывают с отсутствием инфраструктуры для раздельного сбора ПЭТ, непрозрачностью сферы сбора и продажи вторсырья. Отмечается, что трейдеры, которые скупают сырье у сборщиков, платят за него низкую цену, а переработчикам продают гораздо дороже. В результате этого стоимость вторичного ПЭТ вдвое превышает цену, при которой переработчики могут сохранять рентабельность.

Сразу на 12%

Власти страны разрешили поднять тарифы на ЖКУ в одном из регионов России сразу на 12%. Речь о Свердловской области. Повышение тарифов тут будет дважды: с 1 января и с 1 октября. В первом случае оно, как и во многих других регионах, в среднем составит 1,7%. Во втором – для Свердловской области индекс изменения размера оплаты ЖКУ установлен в размере 9,6%. При этом предельное допустимое отклонение по отдельным муниципалитетам региона составляет 2,1%. Соответственно максимальное увеличение может быть около 12%.

Мощный пожар на производстве

Минувшей ночью в Иркутске случился мощный пожар на улице Полярной. Пламя охватило гаражные боксы и цех по производству стеновых панелей. За час площадь возгорания выросла в пять раз, до почти 5 тысяч «квадратов». Спустя небольшое количество времени огонь удалось локализовать и ликвидировать. Причина случившегося устанавливается.

Двухуровневая дорога

Еще одну дорогу в Иркутске планируют частично сделать двухуровневой. Речь об улице Пискунова, масштабный ремонт которой хотят провести в два этапа. В рамках первого обновят участок от Ширямова до Депутатской – ведется проектирование. В планах – расширение до шести полос, создание подземных переходов, велодорожек, живой изгороди. Во время второго этапа модернизируют участок от Партизанской до Депутатской. Средств на проект пока нет, но их рекомендовано изыскать.