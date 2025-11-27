Хуснуллин назвал ипотечные ставки 5-6% условием для активного строительства жилья

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что активное строительство жилья в стране возможно при ипотечных ставках на уровне 5-6%. Такое мнение он озвучил в ходе форума Domclick Digital Day, отметив высокий спрос на семейную ипотеку с ставкой 6%, пишет бизнес-издание РБК.

«Я всегда свою позицию озвучивал и озвучиваю, что, чтобы страна активно строилась, ставка должна быть 5-6%. Мы сегодня видим, когда ставка 6% по семейной ипотеке, конечно, желающих очень много», – сказал Марат Хуснуллин. При этом он подчеркнул, что такие ставки невозможны при инфляции в 10%.

Вице-премьер указал, что поиск баланса между ключевой ставкой, инфляцией и ипотечными ставками является задачей правительства, ЦБ и Министерства финансов. По его словам, все участники рынка должны работать над решением этой сложной задачи.

Напомним, что на конец ноября 2025 года средние ставки по рыночной ипотеке на готовое жилье составляют 21,25%, а на новостройки – 21,2%. В Министерстве финансов ожидают снижения ставок по ипотеке на 4-5 процентных пунктов в 2026 году.

«Ипотека вновь станет привлекательной для населения, когда ставка по ней приблизится к 15%, поскольку большую часть времени рынок жил при 12-13%. Спрос будет на не самые дорогие объекты, но рынок вторичного жилья "пойдет"», – рассказала SIA.RU руководитель ипотечного центра «Альфа-Банк» в Иркутске Ирина Маджара.