Инвесторы могут переключиться с золота на серебро

Цена на серебро сегодня на вечерних торгах растет быстрее, чем цена значительно подорожавшего в этом году золота. Серебро сегодня дорожает на 1,42%, до $51,82 за унцию, это пока даже не локальный максимум, так как цена драгметалла поднималась в ноябре выше $53,4, но, тем не менее, цена сегодня уверенно штурмует эту высоту.

По сообщению Bloomberg, в Китае может уже скоро возникнуть дефицит серебра, так как запасы металла на складах товарных бирж в Шанхае упали до 9-летнего минимума. Это могло быть связано с тем, что в текущем году Китай в большом количестве экспортировал серебро в Великобританию, чтобы покрыть дефицит, который возник в Соединенном Королевстве из-за большого спроса в Индии и США и, соответственно, большого объема вывоза серебра из страны.

Кроме того, серебро широко применяется в иных отраслях промышленности, кроме ювелирной, например, в производстве солнечных панелей, а высокий сезонный спрос летом значительно истощил запасы серебра на складах в КНР. Наконец, в Китае были отменены налоговые вычеты для физических лиц по инвестициям в золотые слитки, что сделало вложения в золото менее выгодным, чем в серебро, на которые налоговый вычет пока не отменялся, и, кроме того, серебро очень легко купить на обезличенный металлический счет.

«Возникший дефицит серебра при том, что золото уже довольно сильно подорожало в текущем году, может вызвать существенный рост спроса на этот металл к концу года. Ожидаем, что к концу года на фоне высокого спроса цены на серебро могут вырасти до $57-58 за унцию», – Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.