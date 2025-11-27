Позиция Минфина по технологическому сбору смягчилась

Антон Силуанов заявил, что фактические ставки будут заметно ниже предельных 5 тысяч рублей за единицу продукции. Максимум затронет только дорогую электронику, а основной поток устройств попадет под умеренную нагрузку. Это снижает риск давления на потребительский спрос, который и так чувствителен к высокой ключевой ставке и охлаждению кредитования.

Структура сбора выстроена поэтапно, так с 1 сентября 2026 года под механизм попадут готовые изделия вроде смартфонов, ноутбуков и светотехники. Затем перечень расширят на электронные компоненты и модули. Такой график дает рынку время адаптироваться и скорректировать логистику. Минфин рассчитывает получить 20 млрд рублей в 2026 году, затем 88 млрд в 2027 и около 110 млрд в 2028. Эти средства должны добавить ресурсы для поддержки микроэлектроники и программ импортозамещения, которые остаются ключевыми в новом бюджетном цикле.

«Для потребителей эффект будет умеренным, так как дополнительная нагрузка для массовых категорий невелика, но для премиального сегмента электроники возможен заметный рост цен. Импортеры могут попытаться переложить часть расходов в розницу, хотя ситуация с крепким рублем в 2025 году тоже сдерживает удорожание. Реальный масштаб влияния определит итоговый перечень продукции, который утвердит правительство», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Как продолжает эксперт, для производителей внутри страны эффект скорее позитивный, потому что сбор формирует конкурентное преимущество локальным игрокам, если параллельно останутся субсидии на разработку компонентов. На фоне ограниченного доступа к зарубежным технологиям бюджетные вливания становятся важным фактором для удержания темпов развития электроники, промышленной автоматизации и телеком-оборудования.

«Основной бенефициар данной меры Ростех и его структуры в радиоэлектронике, разработчики ЭКБ, ИТ-сегментах и производители промышленного оборудования. Риск для ритейла электроники и дистрибьюторов ограничен, поэтому для фондового рынка влияние будет нейтральное. В прогнозе на 2025–2026 годы инициативы по технологическому суверенитету могут поддержать интерес инвесторов к компаниям, работающим в импортозамещении, особенно в микроэлектронике и телеком-инфраструктуре», – заключает Владимир Чернов.