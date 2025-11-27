Новости

«Газпром» и Иркутская область подписали программу газификации на 2026-2030 годы

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В ходе встречи стороны подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период с 2026 по 2030 год, предусматривающую конкретные мероприятия и сроки их выполнения.

Программа включает газификацию населенных пунктов в Жигаловском, Киренском и Казачинско-Ленском районах.

Источником газа выступит Ковыктинское месторождение – опорное для Иркутского центра газодобычи, созданного «Газпромом». Будет продолжена реализация совместного с «Иркутской нефтяной компанией» проекта по газификации города Усть-Кута.

Игорь Кобзев сообщил о достигнутых результатах, отметив, что потребление газа в Приангарье за четыре года в целом увеличилось на 7,3%. В Братске по итогам 2024 года благодаря переводу 926 домовладений на газовое отопление и закупке экологического транспорта выбросы загрязняющих веществ снизились на 14,7% по сравнению с уровнем 2017 года.

– Газификация Иркутской области – это стратегическая задача для региона. Люди ждут газ, и мы, со своей стороны, готовы взять на себя подготовку потребителей: подключение внутридомовых сетей, реконструкцию котельных. Строительство газораспределительных сетей – зона ответственности Единого оператора газификации, – сказал губернатор.


Сибирское Информационное Агентство
