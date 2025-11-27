Стоимость проезда в общественном транспорте Иркутска начала повышаться до 50 рублей

Цена на проезд в общественном транспорте Иркутска продолжает расти. Перевозчики начали повышать ее уже до 50 рублей.

С 25 декабря будет такой тариф будет действовать на проезд по маршрутам № 81 «Центральный рынок – Китай город»», № 83 «м/р Радужный – Ц.Рынок». О соответствующих изменениях городскую администрацию уведомил перевозчик.

«Коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, направив соответствующее уведомление в администрацию города», – напомнили в мэрии.