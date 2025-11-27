Российский рынок остается под политическим давлением

Торги 26 ноября на российских фондовых площадках проходили в умеренном минусе. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи снизился на 0,73%, а долларовый РТС опустился на 0,72%.

«Неопределенность ситуации с переговорами по мирному урегулированию на Украине и угроза фактической конфискации части заблокированных на Западе российских золотовалютных резервов обусловила «медвежий» настрой отечественных инвесторов», – Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В лидеры роста в связи с ожидаемым повышением с 1 января тарифов на свои услуги вышла Транснефть (ап: +1,2%). В аутсайдерах на фоне комментариев российских официальных лиц о крайне маловероятном в ближайшее время возобновлении зерновой сделки между Россией и Украиной оказался Новороссийский комбинат хлебопродуктов (-4,2%).

Биржевой курс пары CNY/RUB понизился на 0,03 руб., до 11,11. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах опустилась на 0,3 руб., до 78,57, пара EUR/RUB упала на 0,34 руб., до 90,9. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию: 78–80, 89,5–92 и 11–11,5 соответственно.

Прогноз Freedom Finance для индекса Мосбиржи на торги 27 ноября: диапазон 2600–2700 пунктов.