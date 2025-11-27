Россияне сняли наличных в пять раз больше в III квартале 2025 года

В третьем квартале 2025 года объем снятых наличных денег в России увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 659 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Одной из причин такой динамики стала экономия предприятий малого бизнеса на банковском эквайринге, стоимость которого составляет от 0,5% до 2,5% от объема продаж.

«Когда предприятие получает денежную наличность, оно заметно снижает издержки на ряде банковских трансакций, что поддерживает ее операционную эффективность», – отмечает начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики ООО «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский.

В то же время, по его словам, данный эффект для предприятий нельзя назвать устойчивым, поскольку при росте денежной наличности у компаний начинают расти издержки, включая издержки на инкассацию.