Омбудсмен: долги по госконтрактам ставят иркутский бизнес в безвыходное положение

Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приангарье Андрей Лабыгин выступил с докладом в рамках 30-й сессии регионального Законодательного собрания в Иркутске. Омбудсмен затронул проблему неоплаты исполненных контрактов, являющуюся, по его мнению, сейчас наиболее острой.

«Одной из самых острых, на мой взгляд, проблем, которая сегодня вышла на первый план, является проблема неисполнения государственными заказчиками обязательств по оплате исполненных контрактов», – отметил Лабыгин.

Соответствующие обращения от представителей бизнеса поступают постоянно. Общая сумма задолженности по исполненным муниципальным контрактам составляет 109,6 млн рублей (по обращениям в адрес омбудсмена). Основная причина неуплаты средств – дефицит денег в областном и местных бюджетах. Основная часть долга приходится на муниципальных заказчиков.

Отмечается тенденция к увеличению задолженности: в сравнении с 2023 годом к началу 2025-го сумма выросла. Гасить долги удается при поддержке прокуратуры Иркутской области, которая вмешивается в ситуации и понуждает заказчиков изыскивать средства и выплачивать их исполнителям. В связи с большим количеством долгов правительству региона внесено соответствующее представление.

«Для предпринимателей в связи с несвоевременной оплатой по контрактам складывается безвыходное положение, ведь у них есть обязательства по исполнению других контрактов по отчислению налоговых платежей, по выплате заработной платы сотрудникам. За неисполнение обязательств предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной, поэтому предприниматели вынуждены обращаться в суды за взысканием задолженности», – заявил Андрей Лабыгин, попросив депутатов взять ситуацию на особый контроль.