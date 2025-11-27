Новости

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Почему Герман Греф называет систему скидок на маркетплейсах «торговым рабством»?
ФАС включилась в спор банков и маркетплейсов
Алексеев, DNS: Дискуссии вокруг скидок маркетплейсов – это «манипуляция»
Все материалы сюжета

В России подготовлен законопроект об уголовной ответственности за самовольное подключение к сетям

Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов подготовил законопроект об уголовной ответственности за самовольное подключение к электросетям. Документ уже направлен на рассмотрение Верховного суда Российской Федерации для получения официального заключения. Об этом пишет ТАСС.

«Самовольное подключение [к электросетям] отмечено в сфере майнинга. Отсутствие уголовной ответственности порождает ситуации, при которых при выявлении такого подключения нарушители повторно, неограниченное количество раз могут подключаться к энергосетям», – отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.

Читайте также:

Регионы жалуются на недостаток центров обработки данных
17 ноября 2025
Лукашенко назвал майнинг криптовалют шансом выйти из-под диктатуры доллара
14 ноября 2025

Законодательная инициатива предполагает дополнение Уголовного кодекса РФ новой статьей 215.5. Согласно тексту проекта, за разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное состояние электрических сетей предусматривается наказание в виде штрафа от 400 до 500 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет. Особо подчеркивается, что ответственность будет наступать за действия, совершенные из корыстных или хулиганских побуждений.

Напомним, что в Иркутском районе нашли уже третью «лесную» майнинг-ферму. В поселке Смоленщина 20 майнинговых устройств работали в четырех шумобоксах в лесополосе. При осмотре линии электропередачи было обнаружено несанкционированное подключение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (481)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес