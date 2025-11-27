В Иркутской области насчитывается семь объектов с наивысшим экологическим воздействием

В Иркутской области подготовлены проекты ликвидации накопленного экологического вреда от деятельности двух бывших промышленных предприятий в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил готовность региона к участию в проекте на специальном совещании.

Всего в Иркутской области 7 объектов с наивысшим показателем экологического воздействия: 2 – в Иркутске, по одному в Свирске, Братске, Зиме, Тулуне и Ангарске.

«Готовы проекты по ликвидации накопленного вреда от деятельности аккумуляторного производства бывшего завода «Востсибэлемент» в Свирске и от отходов лесопиления в Зиме», – рассказала региональный министр природных ресурсов и экологии Светлана Трофимова.