Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке на 4–5 п.п. в 2026 году

Замглавы Минфина Иван Чебесков на форуме Domclick Digital Day заявил, что ведомство ожидает в следующем году ощутимого снижения ставок по ипотеке.

«Мы надеемся, что с учетом снижения ключевой ставки и рыночная ставка снизится пункта на 4, может быть на 5», – цитирует замминистра РБК.

По его словам, Минфин улучшил прогноз по выдаче ипотеки в 2025 году: вместо ранее прогнозируемых 3,8 трлн руб. ожидается, что к концу года объем выданных ипотечных кредитов достигнет 4 трлн руб. Примерно на таком же уровне показатель будет в следующем году.

Представитель Минфина отметил, что сейчас наблюдается всплеск выдач на ипотечном рынке, который связывают с разными причинами: от роста доли рыночной ипотеки на фоне снижения ключевой до изменений по семейной ипотеке, которые тоже стимулируют спрос.

«Тем не менее мы видим, что спрос по ипотеке выше наших ожиданий. Но в целом мы прогнозируем, что ситуация будет примерно такая же в следующем году», - сообщил он.

Вместе с тем, по мнению Ивана Чебескова, в следующем году будет расти доля рыночных программ ввиду ожидаемого снижения ключевой ставки и, как следствие, снижение ставок по ипотеке.

На конец ноября средние ставки по рыночной ипотеке на готовое жилье составляют 21,25%, на новостройки — 21,2%.

Отметим, что вице-премьер России Марат Хуснуллин на форуме Domclick Digital Day заявил, что активное строительство жилья в стране возможно при ипотечных ставках на уровне 5-6%. Ранее он высказал обеспокоенность рекордно низкими объемами выдачи рыночной ипотеки в стране.