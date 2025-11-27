Новости

38% экономически активных иркутян полностью игнорируют телевизор

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, 38% экономически активных жителей Иркутска полностью игнорируют телевизор. При этом самым популярным телевизионным жанром среди остальных респондентов стали художественные фильмы, которые предпочитают 20% опрошенных.

Второе место по популярности занимают новости, которые смотрят 19% иркутян. Сериалы и документальные фильмы разделили третью позицию, набрав по 15% голосов респондентов. Развлекательные программы предпочитают 10% горожан, а спортивные трансляции и информационно-аналитические выпуски – по 9%.

Исследование выявило значительные различия в телевизионных предпочтениях между мужчинами и женщинами. Женщины значительно чаще выбирают художественные фильмы и телесериалы, тогда как мужчины проявляют больший интерес к спортивным передачам и информационно-аналитическим программам.

Наибольший отказ от просмотра телевизора демонстрирует молодежь в возрасте до 25 лет – 49% респондентов этой категории не смотрят ТВ. Среди людей старше 45 лет таких всего 26%, причем эта возрастная группа является основной аудиторией художественных фильмов и новостей.


