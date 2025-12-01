РЖД задерживает груз – как компенсировать убытки?

Компании, которые имеют дело с грузоперевозками железнодорожным транспортом (а на РЖД приходится 86% всего грузооборота страны) нередко сталкиваются с задержкой доставки. Проблема не теряет своей остроты даже на фоне снижения объемов перевозок. Не вовремя доставленный груз – это всегда потери для бизнеса. Однако с этими потерями можно и нужно работать, инструмент для этого есть – взыскание неустойки с перевозчика. Юлия Игнатьева, генеральный директор юридической компании «Железнодорожная Империя Права», рассказала, как отстаивать свои интересы в споре с монополией.

– Нарушение со стороны РЖД сроков доставки груза всегда было насущной проблемой, но в последние годы она обострилась. Мы фиксируем задержки не только на восточном направлении – о таких же проблемах говорят предприниматели и в других регионах страны. Для бизнеса это не просто несколько дополнительных дней ожидания – это риск остановки производства из-за задержки запчастей или сырья, это невозможность исполнить условия государственных контрактов с вероятностью попасть в реестр недобросовестных поставщиков, это претензии со стороны контрагентов.

При этом, по данным из открытых источников, не более 20-30 процентов компаний обращаются в арбитраж за взысканием неустойки с железной дороги. Большинство просто не знает о такой возможности. У кого-то логисты загружены текущей операционной работой, и 1-3 дня задержки могут пройти незамеченными или показаться некритичными. А кто-то уверен, что «бодаться» с монополистом бесполезно.

На самом деле, Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации четко регулирует отношения железной дороги и грузоотправителей, грузополучателей. За каждый день просрочки железная дорога должна заплатить 6% от стоимости услуги перевозки, но не более 50% в общей сумме. То есть даже при 3-5 днях задержки при средних тарифах можно вернуть весьма ощутимую сумму. В нашей практике было несколько случаев, когда деньги, высуженные с РЖД за нарушение сроков, спасали компании от банкротства, помогали избежать сокращения штата, сохраняли бизнес как таковой.

Как правило, в подобных спорах истцом выступает компания, указанная грузоотправителем или грузополучателем в железнодорожной накладной. Но очевидно, что масса предприятий пользуется услугами посредников – транспортных компаний, а не отправляет вагоны напрямую. Поэтому мы, например, сейчас развиваем практику взысканий неустойки от реальных владельцев груза – первые дела такого рода уже завершились в пользу клиентов. В этом случае необходимо больше собрать документов, представить более обширные доказательства, но в целом это перспективный вектор развития судебной практики.

В среднем, с момента подачи претензии до поступления денег на счет проходит 4-6 месяцев. В любом случае важно не упустить момент – срок исковой давности по таким претензиям всего один год, и правильно собрать пакет документов. Идеально, если этим будет заниматься не штатный юрист, у которого и так хватает текущей работы, а профильная юридическая компания, которая знает все тонкости этих дел.

