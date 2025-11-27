Сбер ожидает сокращения выдач льготной ипотеки на 20-25% в 2026 году

Сокращение государственных субсидий банкам по льготной ипотеке с 2026 года может привести к падению ежемесячных выдач этого продукта на 20-25%. Такую оценку представил заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в ходе DomClick Digital Forum, передает «Интерфакс».

«Срезка этой дополнительной субсидии приведет к тому, что примерно 20-25% выдач мы не сможем осуществить», – сообщил Тарас Скворцов. Он уточнил, что такая оценка справедлива при условии неизменности других факторов, влияющих на объемы ипотечного кредитования.

Финансовый директор Сбербанка отметил, что реальное снижение может отличаться от ожиданий в любую сторону из-за множества факторов, влияющих на рынок. Особое значение будут иметь решения Центрального банка относительно ключевой ставки и динамика инфляции в стране.

Скворцов также обратил внимание на то, что более сильное снижение ставки может поддержать спрос на вторичное жилье, поскольку отложенный спрос продолжает накапливаться. Текущая ситуация на рынке остается зависимой от макроэкономических показателей и монетарной политики регулятора.

Напомним, что вице-премьер России Марат Хуснуллин этом же на форуме заявил, что активное строительство жилья в стране возможно при ипотечных ставках на уровне 5-6%. Ранее он высказал обеспокоенность рекордно низкими объемами выдачи рыночной ипотеки в стране.