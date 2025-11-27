Новости

«Домодедово» может перенести срок погашения облигаций на время смены владельца

Компания «Домодедово Фьюэл Фасилитис», входящая в группу аэропорта «Домодедово», инициировала процесс управления долговыми обязательствами. В рамках этого процесса планируется перенос срока погашения облигаций серии 002Р-01 на 15 декабря 2026 года, что на год позже первоначальной даты.

«Изменения в условия выпуска облигаций направлены на краткосрочное продление срока обращения облигаций в условиях поиска стратегического акционера, реформирования системы корпоративного управления и бизнес-процессов группы», – передает сообщение компании «Интерфакс». Также предлагается установить новую плавающую ставку купона в размере ключевой ставки Банка России плюс 3% годовых.

В сообщении подчеркивается, что группа компаний обладает полной поддержкой государства как акционера, а также основных банков-кредиторов. Это, по заявлению представителей аэропорта, позволяет обеспечить устойчивую операционную деятельность и защиту интересов кредиторов.

Дата проведения собрания владельцев облигаций назначена на 11 декабря 2025 года. В настоящее время Росимущество, представляющее государство как собственника аэропорта, продолжает поиск стратегического инвестора для «Домодедово».


/ Сибирское Информационное Агентство /
