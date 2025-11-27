«АвтоВАЗ» вернется к пятидневной рабочей неделе с января 2026 года

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о планах возврата к пятидневной рабочей неделе с января 2026 года. Это решение связано с более высоким производственным планом компании и позволит восстановить стопроцентный размер заработной платы сотрудников.

«АвтоВАЗ» в настоящее время планирует вернуться на режим полной 5-дневной рабочей недели с января 2026 года в связи с более высоким производственным планом. В этой связи заработная плата работников вернется к 100% значениям», – передает РИА Новости сообщение компании.

График производства и сменность на предприятии будут определяться на основе текущего рыночного спроса. Линия №3, где производится Lada Granta и Iskra, продолжит работать в две смены, а часть компонентных производств сохранит трехсменный график работы.

Напомним, что сейчас предприятие работает в четырехдневном режиме. Мера была принята большинством отечественных автопроизводителей в июле 2025 года в связи с падением спроса на коммерческий транспорт и глубокими проблемами на отечественном рынке грузовиков и автобусов. Тогда аналогичные шаги предприняли заводы КамАЗ, ГАЗ и ЛиАЗ, решившие сократить рабочие дни в стремлении минимизировать убытки и поддержать сотрудников в непростых экономических условиях.