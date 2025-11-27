Новости

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Почему Герман Греф называет систему скидок на маркетплейсах «торговым рабством»?
ФАС включилась в спор банков и маркетплейсов
Алексеев, DNS: Дискуссии вокруг скидок маркетплейсов – это «манипуляция»
Все материалы сюжета

«АвтоВАЗ» вернется к пятидневной рабочей неделе с января 2026 года

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о планах возврата к пятидневной рабочей неделе с января 2026 года. Это решение связано с более высоким производственным планом компании и позволит восстановить стопроцентный размер заработной платы сотрудников.

«АвтоВАЗ» в настоящее время планирует вернуться на режим полной 5-дневной рабочей недели с января 2026 года в связи с более высоким производственным планом. В этой связи заработная плата работников вернется к 100% значениям», – передает РИА Новости сообщение компании.

Читайте также:

Омбудсмен: долги по госконтрактам ставят иркутский бизнес в безвыходное положение
27 ноября 2025
Крепкий рубль мешает российским экспортёрам зарабатывать
26 ноября 2025

График производства и сменность на предприятии будут определяться на основе текущего рыночного спроса. Линия №3, где производится Lada Granta и Iskra, продолжит работать в две смены, а часть компонентных производств сохранит трехсменный график работы.

Напомним, что сейчас предприятие работает в четырехдневном режиме. Мера была принята большинством отечественных автопроизводителей в июле 2025 года в связи с падением спроса на коммерческий транспорт и глубокими проблемами на отечественном рынке грузовиков и автобусов. Тогда аналогичные шаги предприняли заводы КамАЗ, ГАЗ и ЛиАЗ, решившие сократить рабочие дни в стремлении минимизировать убытки и поддержать сотрудников в непростых экономических условиях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (1169)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес