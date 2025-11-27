ВТБ трансформирует розничный бизнес в 2026 году

Трансформацию розничного бизнеса в 2026 году объявляет ВТБ. Основные акценты - на персонализацию, цифровые сервисы и партнерские проекты. Об этом сообщила первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова в преддверии инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Ольга Скоробогатова отметила, что банк планирует провести полное обновление онлайн-банка и расширить возможности для международных переводов. ВТБ также продолжит развивать партнерские проекты с крупнейшими компаниями России.

На данный момент число активных розничных клиентов ВТБ превышает 30 миллионов, из которых более 6 миллионов присоединились к банку с начала 2025 года. Ежемесячно онлайн-банком пользуются более 27 миллионов клиентов, а география выездного сервиса за последний год удвоилась: потенциальный охвата достиг 126 миллионов человек.