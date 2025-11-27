Анатолий Попов: 60% всех квадратных метров жилой недвижимости в России строится в партнерстве со Сбером

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов принял участие в дискуссии «Платформы в недвижимости: актуальные вызовы для ключевых игроков девелопмента» на Domclick Digital Forum. Застройщики, банки и ведущие классифайды обсудили новые правила игры на рынке недвижимости в эпоху цифровых платформ и экосистемных сервисов.

Анатолий Попов отметил, что отрасль девелопмента жилья стабилизировалась. За 10 месяцев наблюдается снижение стартов новых проектов. Таким образом застройщики управляют предложением новых проектов, подстраивая объёмы под спрос на жилье, что способствует балансу на рынке. Портфель девелоперов жилья в банке в этом году продолжает расти и прирос примерно на 30% с начала года. На 1 ноября остаток срочных кредитов девелоперам составляет 6,8 трлн руб.

Анатолий Попов подчеркнул, что реформа жилищного строительства, которая началась в 2018 году, когда были введены эскроу-счета, повысила устойчивость отрасли.

«Появление банков как медиаторов организации работы по проектному финансированию позволило сделать строительную отрасль более человекоцентричной и устойчивой к макроэкономическим штормам. Покупатель жилья больше не оказывается один на один со своими проблемами — исчезло такое понятие, как обманутые дольщики. Несмотря на высокую ключевую ставку отрасль продолжает работать: краны двигаются, этажи строятся — замерших строек нет», — Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

По оценке зампреда Сбера, правильно выстроенная экосистема на рынке жилой недвижимости обеспечивает удобство, скорость, комфорт и в конечном итоге более низкую цену.

«Почти две трети всех квадратных метров жилой недвижимости в России девелоперы строят вместе со Сбером. Это высокая экспертиза наших команд, это цифровые сервисы и высокая скорость — благодаря внедрению искусственного интеллекта, банк принимает решения по финансированию строительства жилой недвижимости максимум за 5 дней», — Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Топ-менеджер Сбера также подчеркнул, что за последние годы процесс покупки квартиры стал намного более технологичным и быстрым.

«Наша основная задача — обеспечить бесшовность, то есть максимально простой и удобный цифровой путь. Критически важно сделать так, чтобы все участники процесса были в одной цифровой цепочке. Ещё 8–10 лет назад россияне закладывали наличные средства в ячейки и опасались, что с их деньгами что-нибудь случится. Сейчас всё иначе. Мы добились того, чтобы люди чувствовали себя безопасно и комфортно, что все участники понимют свою роль, что права собственности и расчёты по сделке проходят в соответствии с ожиданиями — и желательно моментально. И если за рубежом сделки с недвижимостью могут тянуться месяцами, российский рынок намного быстрее и в этом смысле весьма продвинутый благодаря хорошо выстроенным цифровым экосистемам», — Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Прогнозируя дальнейшее развитие клиентского опыта на рынке жилой недвижимости, Анатолий Попов отметил, что в одном офисе теперь может проходить и подбор жилья, и подбор ипотечного продукта, и заключение сделки, и регистрация объекта недвижимости. И рынок продолжит двигаться в сторону дальнейшей конвергенции и ускорения всех процессов, которые будут происходить в течение одного дня. Важную роль в этом сыграют технологии искусственного интеллекта, которые стремительно развиваются.

«Я считаю, что искусственный интеллект поможет всем — и банкам, и застройщикам, и классифайдам — дать клиенту услугу дешевле. ИИ добавит скорости и снизит себестоимость жилья», — Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.