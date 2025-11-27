ВТБ Мои Инвестиции получил награду за сервис инвестконсультирования

Брокер ВТБ получил награду Frank Investment Award 2025 в номинации «Лучшие возможности инвестиционного консультирования».

Эксперты Frank RG отметили комплексный подход команды ВТБ Мои Инвестиции к развитию инвестиционной экспертизы и созданию сервисов, которые помогают клиентам зарабатывать. Сегодня инвестконсультанты брокера работают в более чем 30 городах страны, а активы клиентов на тарифах инвестиционного консультирования за год выросли в 1,5 раза — до 300 млрд рублей.

ВТБ Мои Инвестиции развивают сразу несколько уровней консультирования — от автоматизированных стратегий до персональной работы с экспертами. Это позволяет подобрать решение под любой запрос инвестора и обеспечить стабильную поддержку в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры.

Одним из ключевых направлений является развитие интеллектуальных сервисов.

«Мы одними из первых в России начали использовать ИИ в инвестициях, запустив в 2020 году стратегию «Искусственный интеллект». С момента запуска она показала высокую доходность, оставаясь лидером среди всех стратегий робота-советника ВТБ Мои Инвестиции. С начала 2025 года ее результат выше рыночного бенчмарка (индекса полной доходности Московской биржи MCFTR). Сегодня это один из самых заметных продуктов на рынке автоматизированного инвестирования: клиенты доверили стратегии свыше 5 млрд рублей», — отметил начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции Дмитрий Мельников.

Чтобы поддерживать прямой диалог с клиентами, брокер ВТБ регулярно проводит инвестклубы, бизнес-завтраки и презентации инвестиционных стратегий. Эти встречи стабильно собирают высокий отклик — клиенты получают возможность вживую обсуждать рыночные тенденции и получать рекомендации от специалистов.