Пять крупных кофеен выставлено на продажу в Иркутске

На площадке «Авито» появились объявления о продаже нескольких действующих кофеен в Иркутске. Стоимость бизнесов варьируется от 2,55 до 10 млн рублей. На это обратил внимание один тематический Telegram-канал.

Кафе-кондитерская «Каде» (бывшая Varezhka) предлагается за 5,5 млн рублей с заявленной прибылью от 500 тыс. рублей в месяц. Заведение расположено в центре города напротив аллеи Вечного Огня и работает с 2021 года.

Кофейня Kokoro продается за 3,9 млн рублей с ежемесячными поступлениями 700-800 тыс. рублей. Арендная плата составляет 160 тыс. рублей, а коммунальные платежи – 25 тыс. рублей в месяц. Заведение работает в современном жилом комплексе с 2021 года.

Пекарня-кофейня «Хлебушек» в поселке Маркова предлагается за 2,55 млн рублей и работает полтора года. Площадь помещения составляет 71 м² с летней террасой 25 м² в ЖК «Стрижи».

Кафе «Пудра» с кондитерским цехом продается за 10 млн рублей, демонстрируя чистую прибыль от 400 тыс. рублей в месяц после четырех лет работы.

Кофейня Gussi предлагается за 3,45 млн рублей с оборотом более 11 млн рублей за 2024-2025 годы и выручкой от 600 тыс. до 1 млн рублей в месяц.

Ранее в Иркутске закрылся популярный ресторан «33 вино и тапас» – он входит топ премии WhereToEat. Вслед за ним, после пяти лет работы, закрылся и популярный бар Groovy.