«Альфа-Капитал» перевел 37 ПИФов в спецрегистратор ИНФИНИТУМ

УК «Альфа-Капитал» завершила процесс перевода 37 паевых фондов на обслуживание в специализированный регистратор ИНФИНИТУМ.

Ключевым результатом совместной работы стало снижение операционных расходов и повышение уровня сервиса для клиентов благодаря переходу в единую инфраструктуру. Переход позволил обновить технологическую основу деятельности фондов и реализовать важные внутренние улучшения.

Масштабная работа завершилась в ноябре и прошла полностью бесшовно для клиентов и агентов компании. Командам предстояло в кратчайшие сроки корректно перенести разнородные массивы данных, восстановить полную историю операций и согласовать работу между системами. ИНФИНИТУМ разработал специальные инструменты для конвертации и загрузки данных, что позволило провести передачу фондов без приостановки операций по продуктам.

Параллельно с передачей фондов «Альфа-Капитал» успешно запустил значительное число новых ОПИФов.

«Перевод ПИФов в структуру ИНФИНИТУМ открыл нам возможности для более четкой настройки инфраструктуры фондов, что позволило снизить операционные расходы и оптимизировать внутренние процессы работы ПИФов. Для нас важно, что такие изменения достигаются за счет качества партнерства: важную роль сыграл профессионализм сотрудников спецрегистратора и внимательное отношение к деталям, что помогло оперативно решать любые возникающие сложности», – отметил Александр Списивый, финансовый директор УК «Альфа-Капитал».

«Взаимодействие и обслуживание фондов идет в штатном режиме. Накопленный в ходе проекта опыт и разработанные технологии (в частности, конвертер форматов) позволяют нам предлагать партнерам еще более высокий уровень сервиса для реализации новых проектов. Мы уже обсуждаем новые возможности для взаимодействия с УК “Альфа-Капитал” и ценим оказанное нам доверие в решении непростых задач», – заявил начальник управления ведения реестров ПИФ ИНФИНИТУМ Владислав Красавин.