Международный форум «Байкал–Аляска: нити дружбы» пройдет в Иркутске

С 30 ноября по 2 декабря 2025 года в Иркутске в парк-отеле «Байкал-Аляска» состоится международный форум «Байкал – Аляска: нити дружбы». Мероприятие объединит предпринимателей, инвесторов, представителей креативных индустрий и общественных организаций, работающих на территории от Байкала до Аляски.

Форум задуман как площадка для знакомств с единомышленниками, обмена практическим опытом, презентации бизнес-проектов и поиска партнеров для реализации совместных инициатив. По словам организаторов, участие в мероприятии дает возможность получить новые заказы, представить услуги и продукты целевой аудитории, а также выстроить международные деловые связи.

В рамках программы предусмотрена секция, ориентированная на предпринимателей и специалистов из самых разных сфер – от туризма до литературной и издательской деятельности. Участники секции обсудят приоритетные направления развития бизнеса, среди которых:

проекты с использованием гидросамолетов,

бани и модельные отели,

франшизы,

деятельность золотодобывающих компаний,

инвестиционные проекты,

экспорт и импорт.

А также смогут заключить соглашение о работе над совместными проектами.

Все выступления и презентации также будут доступны в онлайн-формате на сайте форума: FORUM.BAIKAL-ALASKA.RU.

Необходима предварительная регистрация на сайте форума.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7 950 086 3869.