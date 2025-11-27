Новости

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Почему Герман Греф называет систему скидок на маркетплейсах «торговым рабством»?
ФАС включилась в спор банков и маркетплейсов
Алексеев, DNS: Дискуссии вокруг скидок маркетплейсов – это «манипуляция»
Все материалы сюжета

Международный форум «Байкал–Аляска: нити дружбы» пройдет в Иркутске

С 30 ноября по 2 декабря 2025 года в Иркутске в парк-отеле «Байкал-Аляска» состоится международный форум «Байкал – Аляска: нити дружбы». Мероприятие объединит предпринимателей, инвесторов, представителей креативных индустрий и общественных организаций, работающих на территории от Байкала до Аляски.

Форум задуман как площадка для знакомств с единомышленниками, обмена практическим опытом, презентации бизнес-проектов и поиска партнеров для реализации совместных инициатив. По словам организаторов, участие в мероприятии дает возможность получить новые заказы, представить услуги и продукты целевой аудитории, а также выстроить международные деловые связи.

В рамках программы предусмотрена секция, ориентированная на предпринимателей и специалистов из самых разных сфер от туризма до литературной и издательской деятельности. Участники секции обсудят приоритетные направления развития бизнеса, среди которых:

  • проекты с использованием гидросамолетов,
  • бани и модельные отели,
  • франшизы,
  • деятельность золотодобывающих компаний,
  • инвестиционные проекты,
  • экспорт и импорт.

А также смогут заключить соглашение о работе над совместными проектами.

Все выступления и презентации также будут доступны в онлайн-формате на сайте форума: FORUM.BAIKAL-ALASKA.RU.

Необходима предварительная регистрация на сайте форума.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7 950 086 3869.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес