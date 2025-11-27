Дума Иркутска предложила строителям «скинуться» на проект новых теплоисточников

Иркутск остро нуждается в новых теплоисточниках. В настоящее время в соответствии со схемой теплоснабжения в городе планируется, предположительно, к 2031 году построить два объекта – угольную водогрейную котельную на территории Ново-Иркутской ТЭЦ и газовую водогрейную котельную в правобережной части столицы Приангарья. При этом финансов на разработку проектно-сметной документации нет. Дума Иркутска предложила «скинуться» на проведение этих работ строителям.

«Что-то мне подсказывает, что сообщество строителей в городе Иркутске теоретически могли бы скинуться на проектно-сметную документацию. <...> Сейчас никто не может получить разрешение на строительство, потому что элементарно нет тепла. <...> Наверняка каким-то образом строители могли бы организоваться», – предложил председатель Думы города Иркутска Евгений Стекачев в ходе депутатских слушаний.

Гендиректор «Байкальской энергетической компании», которая может создать проект, Олег Причко заявил, что в теории это возможно, но ассоциация строителей не сможет передать средства безвозмездно, поскольку законодательство запрещает дарение между юридическими лицами. Соответственно, это можно сделать только в рамках официальных соглашений.

«У меня есть ощущение, что строители на это пойдут, чтобы в дальнейшем получать тепло, потому что бизнес с проблемами разбирается быстрее, чем чиновники», – заметил Стекачев, попросив рассмотреть соответствующий вариант. Известно, что на создание проектно-сметной документации необходимо порядка 500-600 млн рублей.

В ином случае разработка и реализация проекта могут вновь затянуться на неопределенный срок. Отсутствие же теплоисточников в ближайшей перспективе способно привести к остановке строительной отрасли до появления таковых.

Ранее Олег Причко сообщал, что для устранения дефицита тепла в Иркутске требуется ввести два водогрейных котла на Ново-Иркутской ТЭЦ и газовую котельную на правом берегу Иркутска. Эти меры обеспечат городу дополнительные 450 Гкал/ч. Однако инвестиции требуются значительные – порядка 33 млрд рублей, из которых строительство котельной оценивается в 11 млрд руб., а котлов 20-23 млрд руб. суммарно.

Напомним, в начале ноября в Иркутске был досрочно запущен тепловой луч, который обеспечил предместье Рабочее теплом с Ново-Иркутской ТЭЦ. На его строительство был выделен федеральный инфраструктурный кредит в сумме 4,6 миллиарда рублей. Луч позволит построить в предместье более миллиона квадратных метров жилья. Тепловые мощности под это строительство, по словам Олега Причко, зарезервированы.