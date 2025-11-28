Новости

Детские молочные кухни возобновили работу в Иркутске

Комбинат питания Иркутска возобновил выпуск молочной продукции. Детские молочные кухни вновь открылись.

«Уже с 27 ноября свежая молочная продукция начала поступать в магазины детской молочной кухни. Полный ассортимент будет постепенно пополняться в течение недели», – пояснили в комбинате.

Ранее Комбинат питания Иркутска закрыл все 45 розничных магазинов. Это было связано с процедурой реорганизации муниципального унитарного предприятия в акционерное общество и перерегистрацией кассовой техники. Окончание этих работ позволило запустить производство и работу точек.


