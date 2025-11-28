300-летний храм в Иркутске украсили архитектурной подсветкой

Архитектурную подсветку установят на фасадах 10 исторических зданий, расположенных в центральной части Иркутска. На одном из объектов – храме во имя Спаса Нерукотворного Образа – работы уже завершены.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Здесь на 16 опорах освещения разместили 37 светильников. Храму уже более 300 лет. Он является первым каменным строением в городе и свидетелем событий со времен Иркутского острога. Теперь церковь стала заметна издалека.

Теперь подрядчик приступил к монтажу освещения на здании Иркутского государственного университета на Карла Маркса, 1. Оттенок ламп выбирается с учетом цвета каждого здания.

Современная подсветка также украсит Белый дом, ТЮЗ имени А. Вампилова, Собор Богоявления, Римско-католический костел, здание бывшего родильного дома и лечебницы на Каландаришвили, 12, Дом И. А. Мыльникова и В. В. Зазубрина на Карла Маркса, 29, бывший Базановский приют на Свердлова, 14, Дом Песковой на Чехова, 2.