Иркутск откажется от бумажных проездных билетов

С 1 января 2026 года Иркутск откажется от бумажных льготных проездных билетов в пользу электронных. Соответствующее решение принято на очередном заседании Думы города.

«Пенсионеры и учащиеся смогут пользоваться льготным проездом к садоводческим товариществам с 1 мая по 30 сентября. При этом бумажные билеты будут заменены на современные электронные проездные. Параллельно проходит цифровизация системы льготного проезда для учащихся», – пояснили в пресс-службе мэрии.

Более 6400 студентов и школьников города будут переведены с бумажных билетов на электронные проездные документы, что упростит процесс использования льгот и повысит эффективность учета.

«Предлагаемые меры разработаны в строгом соответствии с новым федеральным законодательством и направлены на оптимизацию системы социальной поддержки. Переход на электронные проездные документы позволит обеспечить адресность и эффективность использования бюджетных средств», – резюмировала заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман.