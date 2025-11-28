Иркутянин Сергей Микаев впервые отправился в космос: он проведет там 8 месяцев

Экипаж, в состав которого вошли уроженец Иркутска Сергей Микаев, а также россиянин Сергей Кудь-Сверчков и американец Кристофер Уилльямс, отправились в космос на корабле «Союз МС-28». В настоящее время они прибыли на МКС.

«27 ноября в 15:34 по московскому времени пилотируемый корабль "Союз МС-28" в автоматическом режиме причалил к модулю "Рассвет"», – сообщили в Роскосмосе.

Ракета отправилась с Байконура. Люди проведут за пределами Земли восемь месяцев. Они будут выполнять программу исследований и работать в открытом космосе. До полета специалисты прошли ряд испытаний: тренировки на центрифуге, в невесомости, уроки выживания в разных местностях.

Земляка Сергея Микаева провожали в Иркутске. В честь события была организована прямая трансляция старта космического корабля, которую посетили все желающие, в том числе первые лица города.

«Уже пятый уроженец Иркутской области становится чуть ближе к звездам. Тысячи людей мечтают покорить космос, а Сергей свою мечту превратил в реальность. Меня, как и многих, переполняет чувство восхищения такими бесстрашными профессионалами. Именно эти люди помогают всему миру еще лучше узнать космос и понять непостижимое», – отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.