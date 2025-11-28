Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 ноября: 10 414,4199 руб/1 г золота и 132,0300/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 414,4199 руб.

1 грамм серебра - 132,0300 руб.

1 грамм платины - 3 932,2000 руб.

1 грамм палладия - 3 549,8000 руб.

Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,5302 р. (0,12%) .

Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6400 р. (2,04%) .

Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,4600 р. (0,14%) .