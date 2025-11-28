Налоговый период в России временно поддерживает стоимость рубля

Курс юаня на Московской бирже опустился до 10,99 руб. Это минимум с середины октября. Доллар движется в том же направлении и стоит 78,40 руб. Рынок усиливает спрос на рубль на фоне сочетания внутренних и внешних факторов.

На этой неделе начинается пик налоговых выплат. Компании перечисляют НДС, акцизы, НДПИ и часть налога на прибыль. Основные платежи пройдут 25–28 ноября. По традиции бизнес и компании-экспортеры активнее конвертирует валютную выручку в рубли именно в последнюю неделю месяца, чтобы закрыть налоговые обязательства, что и дает краткосрочную поддержку курсу российской национальной валюты.

Дополнительное влияние идет от устойчивых экспортных потоков и снижения импорта после ужесточения контроля за параллельным ввозом. Думаю, что и ожидание возможного завершения военного конфликта после составления плана США по этому вопросу также поддерживают стоимость рубля.

«До конца года динамика рубля будет зависеть преимущественно от геополитической повестки, так как санкционные риски остаются ключевым ограничителем изменения его курса. Евросоюз обсуждает расширение ограничений на российский нефтяной сектор и логистику. Опасения вокруг новых мер повышают спрос на валюту у импортеров, но стабильные объемы продаж экспортной выручки частично компенсируют этот эффект», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Согласно прогнозу Freedom Finance, курс останется в широком коридоре, и при нейтральном фоне рубль удержится около 78–82 за доллар и 11,0–11,4 за юань. В случае усиления санкционного давления диапазон может сместиться вверх в декабре, но резких колебаний рынок пока не закладывает, а в случае его смягчения при реальном продвижении мирного переговорного процесса можно ожидать перемещения диапазона торгов в более нижний диапазон, но об этом пока говорить немного преждевременно. Уже в ближайшие дни могут последовать какие-нибудь новости из США, России или Украины по данному вопросу.