Минцифры рекомендовало госорганам перейти на мессенджер Max до 1 января 2026 года

Министерство цифрового развития рекомендовало органам государственной власти обеспечить переход на национальный мессенджер Max или другие отечественные коммуникационные сервисы до 1 января 2026 года. Соответствующее письмо за подписью заместителя министра Олега Качанова было направлено в государственные организации, пишут «Ведомости».

Документ формально предлагает госструктурам выбор из трех вариантов коммуникационных решений. Органам власти рекомендовано использовать либо национальный мессенджер Max, либо коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места госслужащего на базе VK Teams, либо ведомственные системы.

Для организаций, которые не используют последние два варианта, установлен особый порядок перехода. Им рекомендовано до 1 декабря 2025 года принять необходимые правовые акты, предусматривающие использование национального мессенджера для всех рабочих коммуникаций сотрудников.

Согласно рекомендациям Минцифры, переход должен быть полностью завершен государственными и муниципальными служащими до 1 января 2026 года. Сотрудники бюджетных и подведомственных организаций должны перейти на новые сервисы до 1 февраля 2026 года с последующей отправкой отчетности в министерство.

Напомним, что число пользователей национальной платформы MAX превысило 50 млн. Среднесуточный охват в октябре составил 19 млн человек. С момента запуска мессенджера пользователи отправили 3,7 млрд сообщений, позвонили 842 млн раз, записали более 25 млн видеокружков. Число групповых чатов увеличилось до 7,6 млн.