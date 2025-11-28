Банки против маркетплейсов: общественное мнение

Идея крупнейших российских банков запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок картами вызвала негативную реакцию у покупателей. Согласно исследованию ВЦИОМ, почти 60% активных пользователей онлайн-торговли считают такую инициативу несправедливой и воспринимают ее как попытку ограничить конкуренцию.

Большинство респондентов уверены, что исчезновение скидок неизбежно приведет к росту цен и ухудшению условий для миллионов покупателей. Каждый второй онлайн-покупатель видит в предлагаемом запрете прямую угрозу своему бюджету, опасаясь ухудшения финансового положения.

«Исследование показало, что маркетплейсы стали неотъемлемой частью экономики и повседневного финансового поведения россиян. Семь из десяти граждан совершают покупки на торговых платформах с разной периодичностью, что делает любые изменения в этой сфере значимыми для широких слоев населения», – передают эксперты.

Сформировавшийся общественный консенсус характеризует предлагаемые ограничения как удар по интересам потребителей. Инициатива банков воспринимается как шаг в пользу крупных игроков, способный разрушить привычный баланс в одной из самых важных потребительских сфер.

Ранее в сети появилось письмо председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной главе Минэкономики Максиму Решетникову о регулировании платформенной экономики в России. В нем предлагалось запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и подключить в качестве дополнительного контролера этого процесса Федеральную антимонопольную службу.