Новости

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Банки против маркетплейсов: общественное мнение
Почему Герман Греф называет систему скидок на маркетплейсах «торговым рабством»?
ФАС включилась в спор банков и маркетплейсов
Все материалы сюжета

Банки против маркетплейсов: общественное мнение

Идея крупнейших российских банков запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок картами вызвала негативную реакцию у покупателей. Согласно исследованию ВЦИОМ, почти 60% активных пользователей онлайн-торговли считают такую инициативу несправедливой и воспринимают ее как попытку ограничить конкуренцию.

Большинство респондентов уверены, что исчезновение скидок неизбежно приведет к росту цен и ухудшению условий для миллионов покупателей. Каждый второй онлайн-покупатель видит в предлагаемом запрете прямую угрозу своему бюджету, опасаясь ухудшения финансового положения.

Читайте также:

Почему Герман Греф называет систему скидок на маркетплейсах «торговым рабством»?
27 ноября 2025
ФАС включилась в спор банков и маркетплейсов
26 ноября 2025

«Исследование показало, что маркетплейсы стали неотъемлемой частью экономики и повседневного финансового поведения россиян. Семь из десяти граждан совершают покупки на торговых платформах с разной периодичностью, что делает любые изменения в этой сфере значимыми для широких слоев населения», – передают эксперты.

Сформировавшийся общественный консенсус характеризует предлагаемые ограничения как удар по интересам потребителей. Инициатива банков воспринимается как шаг в пользу крупных игроков, способный разрушить привычный баланс в одной из самых важных потребительских сфер.

Ранее в сети появилось письмо председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной главе Минэкономики Максиму Решетникову о регулировании платформенной экономики в России. В нем предлагалось запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и подключить в качестве дополнительного контролера этого процесса Федеральную антимонопольную службу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?":
Все материалы сюжета (13)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес