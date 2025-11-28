Клиенты «Иркутскэнергосбыта» все реже посещают офисы

По данным «Иркутскэнергосбыта», активнее всего цифровыми сервисами пользуются представители бизнеса из крупных городов региона: Иркутска, Ангарска, Братска, Шелехова и Тулуна. К этой категории относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и собственники коммерческих помещений в многоквартирных домах.

Общее число бизнес-клиентов компании превышает 49 тысяч. Почти все они отдают предпочтение современным и удобным способам взаимодействия, таким как личный кабинет, мобильное приложение и чат-бот в Telegram. Лидером по виртуальному общению стало бизнес-сообщество Иркутска: почти 11 тысяч предпринимателей работают онлайн. В Ангарске таких пользователей 2,3 тысячи, в Братске — более полутора тысяч. Далее следуют бизнесмены из Шелехова (1328) и Тулуна (1162).

Эта многочисленная и технологически ориентированная аудитория активно использует все возможности цифрового обслуживания. Наиболее популярными каналами стали:

Веб-версия личного кабинета — ею пользуется половина всех клиентов (50%);

Мобильное приложение — этот формат выбрали 30% организаций;

Telegram-бот — аудитория сервиса составляет около 20% от общего числа клиентов.

Предприятия ценят цифровые сервисы за скорость и эффективность. Чаще всего бизнес использует онлайн-каналы для передачи показаний приборов учета, быстрой и безопасной оплаты без визита в офис, а также для получения справок по взаиморасчетам.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши цифровые сервисы становились удобнее для клиентов. Ваши отзывы – самая эффективная помощь. На основании последних, хотелось бы напомнить: не забывайте вовремя обновлять мобильное приложение, чтобы всё работало гладко. Все идеи, как сделать сервисы лучше, мы ждём там же – в личном кабинете и самом приложении», – Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыта».